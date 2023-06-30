Оппозиционные депутаты намерены вернуть прямые выборы мэров в Карелии

5 июля в Законодательном собрании Карелии состоится заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. В повестке дня три законопроекта и все они об одном и том же: о возвращении прямых выборов мэров.

Предлагается внести изменения в статью закона республики Карелия «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления».

Эти законопроекты внесли депутаты от «Яблока», КПРФ и «Справедливой России». Но, как известно, большинство в карельском парламенте у партии «Единая Россия».

Заседание комитета состоится в среду 5 июля, в 10:00. А потом карельские депутаты уйдут на летние каникулы. // фото: Законодательное собрание РК, Эмилия Слабунова