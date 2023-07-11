Опора ЛЭП вспыхнула в Карелии, могла случиться беда

Два пожара произошло в минувшие сутки в Карелии. Первый из них случился в Лоухском районе, сообщил наш источник в экстренных службах. На улице Пионерской в поселке Чупа вспыхнула опора ЛЭП.

Сообщение об этом поступило в 15 часов 59 минут. Благо - поселковая пожарная часть располагается недалеко. Через пять минут спасатели были уже на месте происшествия и быстро справились с огнем.

В результате пожара была повреждена опора ЛЭП на площади три квадратных метра и сухая трава на площади четыре квадратных метра, которая загорелась от падающих искр.

По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за перехлеста проводов. Проводится проверка.

Второй пожар случился в южной части республики. В 16 часов 55 минут тревожное сообщение поступило из Прионежского района.

По неустановленной пока причине на территории дачного кооператива «Сосновый бор» загорелась частная баня.

Выехавшие на место происшествия пожарные из села Деревянное и Петрозаводска в течении десяти минут остановили распространение огня, после чего полностью ликвидировали пожар.

В результате пожара в бане были повреждены стена и потолок парильной комнаты. Проводится проверка. // фото: рexels.com