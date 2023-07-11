Мужчина попросил собутыльника купить спиртное и лишился денег

Компания выпивала в Питкяранте, собутыльники были мало знакомы друг с другом. Один из гостей расщедрился и решил угостить всех за свой счет, когда алкоголь и закуска закончились. Вскоре мужчина пожалел об этом, сообщили в МВД Карелии.

Он дал другому участнику вечеринки свою банковскую карту и сказал пин-код – на случай, если придется покупать на сумму более тысячи рублей. Собутыльник ушел и не вернулся – больше его в этой компании не видели.

Полицейские выяснили, что 53-летний мужчина прямиком отправился к банкомату и снял 10 тысяч рублей с чужого счета. Деньги он тут же потратил, возбуждено уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com