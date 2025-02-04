Оплата труда курьеров в Карелии побила рекорды

Зарплаты курьеров в Карелии за последние четыре года выросли более чем в два раза, что подтвердило исследование аналитиков hh.ru. Согласно их данным, доход в этой сфере увеличился на 130%, а максимальные ставки достигли рекордных значений.

В прошлом году профессия курьера вошла в пятерку самых востребованных в регионе, заняв пятое место в рейтинге. Работодатели искали сотрудников более тысячи раз за год, увеличив спрос на 50 процентов.

Дефицит кадров заставляет компании предлагать более высокую оплату, чтобы быстрее заполнять вакансии. Эксперты отмечают, что эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет, а уровень дохода курьеров уже превысил средний заработок жителей Карелии на 64 тысячи рублей.

Основной вопрос, который сейчас обсуждается на рынке труда, — сохранится ли рост зарплат в текущем году. По данным на январь, работодатели продолжают повышать ставки.

В начале года при полной занятости курьеры могут зарабатывать в среднем 127,5 тысячи рублей в месяц. Это на 13,3 тысячи больше, чем в январе 2024-го, на 59 тысяч больше, чем в 2023-м, и на 72,5 тысячи больше, чем в 2021-м.

Значительно возросли и максимальные зарплаты. Если в 2021 году курьеры могли рассчитывать максимум на 55 тысяч рублей, то в 2025 году эта сумма выросла до 178 тысяч. // фото: pixabay.com