Оперштаб Карелии по коронавирусу напомнил номера экстренных служб
Единая федеральная горячая линия по коронавирусу: 122
«Горячая линия» Министерства здравоохранения Республики Карелия +7(800) 201-06-57
Единая горячая линия: 67-09-47, с 10 до 15 ежедневно
Городская поликлиника № 1: ул. Свердлова 78-20-31, пр. Лесной, 40 75-30-40
Городская поликлиника № 2: +7(965) 817-10-72
Городская поликлиника № 3: 70-11-21; +7(909) 571-99-91
Городская поликлиника № 4:
взрослое население 53-35-31, 8(921) 467-12-20;
детское население 52-59-96, 8(900) 457-78-57
Городская детская поликлиника № 1: +7(900) 457-79-08
Городская детская поликлиника № 2:+ 7(8142) 59-99-33, ул. Ровио,13 +7 (906) 207-08-95
Городская детская больница: +7(964) 317-81-69
Больница скорой медицинской помощи:
стационар 79-11-77,
травмпункт 77-28-51
Республиканский противотуберкулёзный диспансер: 71-87-87, +7(906) 207-10-12
Республиканский стоматологический центр:
ул. Гоголя, 10 (взрослое население) 77-29-64;
ул. Калинина, 51а (детское население) 44-50-90;
неотложная помощь в ночное время +7(905) 299-91-85
Детская республиканская больница:
приёмное отделение 8- 964 - 317 - 81 - 82,
поликлиника 8 (8142)76-29-29
Бюро судебно-медицинской экспертизы: 63-42-37, дежурный эксперт +7(964) 317-84-69
Республиканский наркологический диспансер +7(905) 299-95-71
Республиканская психиатрическая больница: приемный покой стационара 8 (8142) 63- 61-46, диспансер: 67 -02 -58.
Центр паллиативной медицинской помощи:
ковид-стационар +7(991) 476-03-40,
паллиативный стационар +7(991) 476-03-41,
патронажная служба +7(991) 476-03-59
Родильный дом имени К.А. Гуткина:
Кирова, 15: 76-62-38;
Луначарского, 2: 73-17-02
Республиканский перинатальный центр: 33-31-13
Республиканский кожно-венерологический диспансер 8(911) 053-72-23
Республиканская инфекционная больница: приемный покой 8(921) 467-13-92
Госпиталь для ветеранов войн: 67-13-77
Республиканский онкологический диспансер приёмный покой 4,5,6,8 января 2021 г. на плановую госпитализацию (записанных ранее):76-42-26
Республиканская больница им. В.А. Баранова:
территориальный центр медицины катастроф : 76447;
приёмный покой - 764363
Кондопожская ЦРБ:
взрослое население: +7(963) 747-38-38, 8 (964) 318-90-82, 8(81451) 7-41-22, +7(963) 747-26-26;
детское население: +7(963) 747-32-32, +7(964) 318-90-86;
скорая помощь: 8(963) 747-22-88, 8(81451) 7-41-27, 8(81451) 7-44-78, 8(81451) 7-45-87
Лоухская ЦРБ:
скорая помощь п. Лоухи +7(921) 803-49-09;
скорая помощь п. Чупа +7(921) 017-24-53
Медвежьегорская ЦРБ: +7(921) 524-82-82
Толвуйская амбулатория: +7(911) 428-02-12
Беломорская ЦРБ: +7(921) 466-98-52
Сортавальская ЦРБ:
взрослая поликлиника +7(921) 527-80-51, +7(921) 527-80-52,
детская поликлиника: +7(964) 317-51-05.
Ответственный за Сортавальский район: +7 (921) 221-71
Районная больница города Лахденпохья:
взрослое население: +7(921) 527-80-51, +7(921) 527-80-52
детская консультация 8 (81450) 45-124
Ответственные за Лахденпохский район +7(964) 318-93-02, +7(964) 318-93-02
Пудожская ЦРБ:
поликлиника 8(81452) 5-13-74,
скорая медицинская помощь 8(921) 625-96-16
Питкярантская ЦРБ: +7(964) 317-52-52
Сегежская ЦРБ: +7(906) 206-74-84
Кемская ЦРБ: +7(963) 740-00-55
Участковая больница п. Муезерский: скорая медицинская помощь 103, +7(911) 419-26-74.