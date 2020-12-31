На 2021 год Ванга предсказала создание лекарства от рака

Как пишет СтарХит, Косторной сообщил, что новый период отличится серьезными катаклизмами.

«Беда придет с большой водой, — заявил кум пророчицы. — В начале лета побережье Америки и ряд стран, близких к морям, подвергнутся чудовищным ливням, зальет и смоет все, что можно. Ванга говорила: «Вода — беда, выпадут кровавые дожди»».

Кум ясновидящей добавил, что есть и позитивные стороны.

«С 22 декабря по 20 марта — период безвременья, по мнению Ванги. Потому что действуют остатки високосного года. До марта будут происходить негативные вещи, а вот 20-го — день начала астрологического года, начнутся приятные преобразования»,

— делится Сергей.

Мужчина добавил, что также будет изобретено лекарство от онкологических заболеваний. «Рак закуют в железные цепи. Препарат уже есть, но просто не афишируется. Он в себе содержит много железа», — говорит кум Ванги.

2021 год принесет для человечества еще одно важное событие, которое изменит мир в лучшую сторону. Ясновидящая якобы уверяла, что скоро родятся два великих человека.

«Я не смог расшифровать это предсказание. Она говорила, что появятся люди, которые преобразуют Землю. Они родятся после зеркального года. Тут можно думать все что угодно», — заключил Сергей.