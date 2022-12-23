Опасный детский городок на Ключевой еще только приводят в порядок

Администрация Петрозаводска попросила горожан не пользоваться игровым комплексом около ТЦ «Десяточка» на Ключевой. Работы по благоустройству еще идут, детский городок не ввели в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» писал о многочисленных жалобах родителей на эту опасную конструкцию. Люди рассказывали, что дети не видят заградительную ленту и играют в странном городке, рискуя покалечиться.

Но местные власти объясняют, что использовать площадку пока нельзя. Подрядчик должен смонтировать песочницу, качели и карусели, поставит скамейки и урны. Только после этого площадку введут в эксплуатацию, это будет на следующей неделе.

- До этих пор администрация Петрозаводска просит горожан не игнорировать оградительные ленты и воздержаться от игры в детском городке,

- сказано в сообщении.

Также подрядчик по поручению главы города убрала отверстия в игровом комплексе, которые вызывали опасения. // фото: администрация Петрозаводска