Опасные сосульки выросли на крышах домов на Зареке

Опасные сосульки обнаружили на домах Зареки в Петрозаводске. Нарушения в работе по содержанию крыш домов № 4,6, 24 по улице Ригачина, № 19 и 26 по улице Чернышевского выявили сотрудники Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Инспекторы указали управляющим компаниям на опасную наледь и потребовали ее убрать. Представители управляющих организаций отреагировали и очистили крыши от сосулек.

Госкомитет напомнил, что в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, при эксплуатации кровель зимой удаление наледи и сосулек производится по мере необходимости. Управляющие компании должны постоянно наблюдать за образованием снега и наледи на крышах домов и своевременно производить очистку. Также работники управляющих компаний должны своевременно убирать сброшенный снег и наледь. (фото vk.com)