Онколог из Карелии ведет приемы в Запорожской области

С 21 по 27 мая онколог-хирург, главный хирург Минздрава Карелии Александр Романов проводил консультативные приемы и диспансерное наблюдение жителей Васильевского округа Запорожской области. За это время он принял больше сорока пациентов.

"Выявлены подозрения на рак молочных желез, кишечника, желудка, кожи, легкого и другие онкологические заболевания",

– рассказал врач.

Минздрав Карелии сообщает, что в республике сформирован резерв медиков, готовых работать в Запорожской области. С сентября 2023 года карельские медики выезжали в больницу Васильевки и Днепрорудного более десяти раз.

Напомним, что Карелия традиционно входит в число регионов по наибольшему количеству онкологических заболеваний. И в Петрозаводске традиционно не хватает онкологов. © «Петрозаводск говорит»