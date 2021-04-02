Охотников приглашают устраивать кормовые поля для медведей

Начался прием заявлений от жителей республики на оказание содействия в осуществлении биотехнических мероприятий, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Речь идет об устройстве кормовых полей и выкладке кормов для бурых медведей. Мероприятия запланированы во всех районах республики, кроме Прионежского. Наибольшую помощь планируется оказать медведям Беломорского и Калевальского районов – по 10 объектов, наименьшую – «лахнепохцам», всего один.

Заявления подаются лично государственным инспекторам отдела охотнадзора Минприроды Карелии в муниципальных районах по месту получения задания на выполнение биотехнических мероприятий. Прием заявок продолжится до 20 мая.

Фото с сайта worldatlas.com