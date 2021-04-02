02 апреля 2021, 08:20
Рыбалка и охота

Охотников приглашают устраивать кормовые поля для медведей

Минприроды начало прием заявок на участие в биотехнических мероприятиях

Начался прием заявлений от жителей республики на оказание содействия в осуществлении биотехнических мероприятий, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Речь идет об устройстве кормовых полей и выкладке кормов для бурых медведей. Мероприятия запланированы во всех районах республики, кроме Прионежского. Наибольшую помощь планируется оказать медведям Беломорского и Калевальского районов – по 10 объектов, наименьшую – «лахнепохцам», всего один.

Заявления подаются лично государственным инспекторам отдела охотнадзора Минприроды Карелии в муниципальных районах по месту получения задания на выполнение биотехнических мероприятий. Прием заявок продолжится до 20 мая.

Фото с сайта worldatlas.com

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Карелия
Прионежский район
Беломорский район
Калевальский район
медведи
корм
охотники