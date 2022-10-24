Охлопков назвал редкие и популярные имена новорожденных в Карелии

Родители чаще называли мальчиков Артемами, а девочек Софиями. Также в числе самых популярных имен новорожденных в Карелии Александр, Алиса и Ева. Чуть менее популярны стали имена Иван и Лев, Василиса, Варвара и Полина, Виктория.

За девять месяцев в Карелии родился один Адам, один Нестор, одни Яромир, одна Аглая, одна Раиса и одна Тайна. Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков посчитал эти имена редкими.

За 9 месяцев 2022 в республике родились 1730 мальчиков и 1608 девочек, из них 45 двоен. Ранее специалисты Карелиястат отметили снижение рождаемости и смертности в регионе в сравнении с 2021 годом. По данным на 1 августа, население региона составило 599,8 тысячи человек. (фото unsplash.com, Picsea)