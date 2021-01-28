Ограничение движения транспорта в Петрозаводске на Перевалке продлено

Временная схема движения транспорта на Перевалке будет действовать до 3 февраля, сообщает сайт администрации Петрозаводска.

По прежнему закрыт проезд на участке улицы Шевченко между улицами Ватутина и Островского. Неудобства для автомобилистов связаны с выносом водопровода к строящемуся многоквартирному дому на улице Суворова. Безопасный проход пешеходов, а также пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен.

Администрация Петрозаводска просит водителей заранее планировать пути объезда с учётом проводимых работ, быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Фото и схема из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»