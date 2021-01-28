В Карелии смягчены ковидные ограничительные меры

В Карелии внесены изменения в распоряжение губернатора от 12 марта 2020 года, связанное с ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает управление пресс-службы главы РК. Ряд ограничений снимается.

Так, людям старше 65 лет теперь разрешается посещать в любое время магазины непродовольственных товаров, места предоставления работ и услуг, объекты общественного питания, фитнес-центры, спортивные клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Для граждан старшего возраста ограничено только время посещения магазинов продовольственных товаров и торговых точек, где совмещена продажа продуктов и других вещей. Посещать их можно с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Обслуживать остальных покупателей в это время запрещено. Исключение составляют соцработники, а также люди с инвалидностью и жители республики, имеющие право на скидки в указанные дни и часы. При этом они должны предъявить удостоверение или справку из Пенсионного фонда. Это требование распространяется на жителей Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, Калевалы, Лоухи, Муезерского, Пряжи.

Важные коррективы затрагивают сферу образования. Студенты техникумов и колледжей с 1 февраля смогут продолжить обучение в штатном режиме. С этого времени разрешается вернуться к привычной форме работы и организациям дополнительного образования. Напомним, что к учебе в стенах школ с 1 февраля приступают ученики 5‒8-х и 10-х классов, которые сейчас занимаются дистанционно. При этом по-прежнему требуется соблюдение всех необходимых противоэпидемических мер.

На час, до 00:00, продлевается время работы кафе, ресторанов и других организаций общественного питания. Ранее они были открыты до 23:00.

Сразу несколько уточнений относятся к учреждениям культуры. Снимаются ограничения по количеству наполняемости читальных и компьютерных залов в библиотеках. Число участников групп в музеях также больше не ограничено, но группы школьников, дошкольников и студентов должны по-прежнему формироваться из обучающихся в одном классе или группе.

Отменяются запреты по числу зрителей филармонических концертов и театральных представлений. До 50 процентов от максимально возможной наполняемости зала увеличивается количество посетителей эстрадных и других нефилармонических концертов, а также киносеансов (ранее разрешалось 25%). При этом мероприятие приостанавливается в случае нарушения зрителем требований.

Отдельные изменения касаются спорта. Снимаются ограничения по количеству участников при проведении на открытом воздухе физкультурных и спортивных мероприятий календарного плана, в том числе тестов ГТО. Кроме того, теперь разрешается проводить подобные мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников не более 50 человек. С 4 до 8 человек увеличивается разрешенное количество занимающихся на одной дорожке в плавательных бассейнах. Фото etu.ru