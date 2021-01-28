Туристы выбирают Сортавалу для путешествий на День влюбленных

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил десятку популярных направлений для поездок на 2-3 дня на День всех влюбленных. В список вошла и Сортавала.

Отдых в карельском городе оказался самым дорогим среди всех представленных вариантов. Сутки проживания в Сортавале, в среднем, обойдутся путешественникам в 5550 рублей.

Помимо столицы северного Приладожья в список романтических направлений вошли Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск и Красноярск.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 12 по 15 февраля 2021 года. Фото goodfon.ru