Мэрия выявила места незаконной торговли в Петрозаводске

В Петрозаводске прошел очередной рейд по объектам незаконной торговли. Нелегальные торговые точки были выявлены на Октябрьском проспекте, улицах Мерецкова и Антикайнена, а также на проспекте Александра Невского, сообщает пресс-служба мэрии.

Торговцы предлагали покупателям сухофрукты, рыбу, орехи, а также непродовольственные товары. По фактам незаконного предпринимательства были составлены протоколы.

Администрация города призывает жителей Петрозаводска не покупать ничего на объектах несанкционированной торговли. Там продают товары ненадлежащего качества без сопроводительных документов. Фото мэрии Петрозаводска