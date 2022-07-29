Официальные курсы евро и доллара вновь пошли в рост

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на выходные дни и понедельник, 1 августа. Рубль снова дешевеет, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара вырос на 1,11 рубля. Американская валюта котируется на уровне 61,31 рубля. Евро подорожал на 1,35 рубля до отметки 62,57 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: unsplash.com