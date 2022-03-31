Официальные курсы евро и доллара продолжают снижаться

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 1 апреля. Рубль снова укрепился, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился на 1,20 рубля. Европейская валюта теперь стоит 92,49 рубля. Доллар подешевел на 68 копеек до отметки 83,41 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото pixabay.com/janeb13