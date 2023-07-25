25 июля 2023, 09:07
Один покупатель испортил сладости и напитки, другой хотел унести
Сотрудникам двух торговых заведений Петрозаводска пришлось нажать тревожную кнопку
Сотрудники одного из гипермаркетов в Петрозаводске вынуждены были нажать тревожную кнопку. Инцидент произошел в выходные, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Один из покупателей спокойно взял с полки кондитерские изделия, спиртное и прошел через кассу, не оплатив товары. Силовики задержали 47-летнего мужчину и передали полиции.
В другом торговом заведении на Октябрьском проспекте сладости и напитки испортил 40-летний житель Петрозаводска. Оплачивать ущерб от отказался, поэтому вызвали вневедомственную охрану. Нарушителя тоже передали полицейским. // фото: Росгвардия