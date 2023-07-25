25 июля 2023, 09:07
Происшествия

Один покупатель испортил сладости и напитки, другой хотел унести

Сотрудникам двух торговых заведений Петрозаводска пришлось нажать тревожную кнопку

Сотрудники одного из гипермаркетов в Петрозаводске вынуждены были нажать тревожную кнопку. Инцидент произошел в выходные, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Один из покупателей спокойно взял с полки кондитерские изделия, спиртное и прошел через кассу, не оплатив товары. Силовики задержали 47-летнего мужчину и передали полиции.

В другом торговом заведении на Октябрьском проспекте сладости и напитки испортил 40-летний житель Петрозаводска. Оплачивать ущерб от отказался, поэтому вызвали вневедомственную охрану. Нарушителя тоже передали полицейским. // фото: Росгвардия

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
росгвардия
покупатель