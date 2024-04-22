Один человек травмирован в столкновении двух легковых автомобилей

В Пряжинском районе недалеко от республиканской психиатрической больницы столкнулись два легковых автомобиля.

Дорожный инцидент произошел вечером 21 апреля, спасателям сообщили о ДТП в 20:38. На трассе в поселке Матросы столкнулись два легковых авто, один из которых вылетел за пределы дороги в кювет. Транспортные средства получили механические повреждения.

На месте аварии работали пожарные, ГИБДД, «скорая». В результате аварии пострадал один человек. // фото VK-паблика «ОПС по Пряжинскому району»