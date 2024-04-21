Женщина получила тяжелую травму после падения на улице в Петрозаводске

Жительница Петрозаводска упала на лестнице на Октябрьском проспекте и получила серьезную травму. Об этом сообщила дочь пострадавшей в паблике «Подслушано в Птз».

Как рассказала горожанка, инцидент случился еще 5 апреля. Ее мать упала вечером на лестнице у ресторана «Бавариус». По ее словам, травма матери «тяжелейшая».

Свидетелями происшествия стала группа молодых людей, которые оказались рядом. Женщина просит этих ребят откликнуться. // Фото: «Петрозаводск говорит»