Прокуратура взяла на контроль расследование трагического ДТП в Карелии

Прокуратура Медвежьегорского района взяла на контроль расследование трагического ДТП, произошедшего утром 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, в 8:30 на 604-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск легковой автомобиль влетел под грузовик. Погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. // Фото прокуратуры Карелии