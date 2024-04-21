21 апреля 2024, 11:59
Прокуратура взяла на контроль расследование трагического ДТП в Карелии
В Медвежьегорском районе продолжают выяснять обстоятельства смертельной аварии
Прокуратура Медвежьегорского района взяла на контроль расследование трагического ДТП, произошедшего утром 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Напомним, в 8:30 на 604-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск легковой автомобиль влетел под грузовик. Погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla.
При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. // Фото прокуратуры Карелии