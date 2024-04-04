Очевидцы сняли последствия столкновения локомотива и машины в Карелии

В интернете появились кадры с места инцидента на железнодорожном переезде в поселке Чупа. Снимок опубликован в сообществе «Безопасный городишко Лоухи».

Напомним, сегодня в 10:15 локомотив врезался в легковой автомобиль «Шевроле Ланос», выехавший на пути на регулируемом переезде. Несмотря на экстренное торможение столкновения избежать не удалось.

Судя по опубликованному снимку, автомобиль получил незначительные повреждения. Люди не пострадали. На график движения поездов инцидент не повлиял. // Фото: «Безопасный городишко Лоухи»