Школьная учительница в Кондопоге перевела аферистам более 3 млн рублей

Школьная учительница в Кондопоге поверила мошенникам и отдала им больше трех миллионов рублей. Они убедили 41-летнюю женщину, что с ней разговаривают сотрудники Центробанка России и ФСБ, сообщает МВД Карелии.

Педагогу позвонили из Центробанка и сказали, что преступники взломали ее аккаунт на «Госуслугах» и пытаются оформить на нее кредиты. Потом по видеосвязи позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил, что учительница участвует в секретной операции по поимке злоумышленника.

Ей велели взять кредит и перевести его на безопасный счет, а также отправить туда все свои сбережения. Причем так как телефон у педагога был старый, она купила новый гаджет и проделала все, что ей сказали. Переписку в мессенджере по требованию собеседника женщина старательно удаляла.

Общий ущерб составил 3 074 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // фото: freepik.com