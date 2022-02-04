Очевидцы помешали насильнику надругаться над женщиной в подъезде

35-летний неоднократно судимый житель Кеми стал фигурантом нового уголовного дела по статье «покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

В следственном комитете по Карелии рассказали, что мужчина напал на жертву в подъезде жилого дома. Все произошло вечером в один из ноябрьских дней в 2021 году. Нападавший был пьян.

Он пригрозил убить женщину, а после попытался изнасиловать, но ему помешали другие граждане. Нападавшего задержали и поместили под стражу. Уголовное дело направят в суд. (фото vk.com)