22-летний призывник-уклонист добегался до уголовного дела в Сортавале

Карельский призывник стал фигурантом уголовного дела после того, как не пришел в военкомат.

Следователи завели уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Сортавалы за уклонение от призыва в армию без законных оснований для освобождения от службы, сообщили в СУ СК по РК.

Молодого человека признали годным к военной службе. Несмотря на это с декабря 2020 года по май 2021 года, когда проводилась призывная кампания, молодой человек не пришел в военный комиссариат. Неявку он не мотивировал, вдобавок не предоставил документы, которые могли бы подтвердить, что молодой человек имеет права на отсрочку или вовсе может быть освобожден от службы армии.

Следователи устанавливают обстоятельства, расследование продолжается. (фото vk.com)