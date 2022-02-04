Родной сын в Москве напал на мать и выколол ей глаза

Молодой человек в Москве напал на собственную мать. Это произошло в квартире, где он вместе с подругой употреблял наркотики, передает РЕН ТВ.

Источник сообщил телеканалу, что инцидент случился 3 февраля вечером. Женщина пришла проведать сына, тот как раз в это время с девушкой употреблял запрещенные вещества.

Юноша напал на родительницу и нанес ей тяжелейшие травмы. В частности, выколол глаза, сломал кости лица и основание черепа. После этого он скрылся, а пострадавшую увезли в больницу. Правоохранители ведут проверку, злодея ищут. // Фото: bniique/ pixabay.com