Мужчина хотел заработать на бирже и потерял почти 6 млн рублей

Житель Кеми пытался заработать, торгуя на бирже под руководством «опытного брокера». В результате мужчина потерял более 5 700 000 рублей, сообщили в МВД РК.

Рекламу инвестиционной платформы он увидел в интернете. На сайте обещали отсутствие рисков и высокий доход, 46-летний мужчина поверил. Ведь он прочитал положительные отзывы тех, кто якобы уже обогатился.

Мужчина оставил заявку на обучение, через некоторое время с ним связался персональный консультант. После экспресс курса по основам инвестирования начинающий игрок на бирже открыл счет и внес 20 000 рублей.

Через несколько дней в личном кабинете отобразилась небольшая прибыль. Мужчина вывел на карту тысячу рублей. Это убедило, что заработок реален, он продолжил и вложил еще.

Но консультант говорил, что хорошую прибыль принесут лишь значительные ставки. У клиента таких сумм не было, но ему подсказали, что нужно взять деньги в кредит. Они вскоре вернутся, многократно приумноженные.

Мужчина оформил кредит и перевел средства на различные банковские счета и номера телефонов. По словам «финансового менеджера», это необходимо для сокращения финансовой отчетности в дальнейшем.

Кроме заемных средств мужчина перевел и собственные – чуть больше 1 700 000 рублей.

Через несколько дней в виртуальном личном кабинете он увидел, что баланс увеличился вдвое, и решил вывести средства. Но когда озвучил свое намерение финансовому консультанту, его личный кабинет заблокировали, телефоны для связи оказались недоступными.

Мужчина понял, что все это время общался с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. // Фото: geralt/ pixabay.com