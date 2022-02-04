Любителя дармового алкоголя поймали на краже в Сортавале

Правоохранители задержал воришку, пытавшегося вынести из торговой точки без оплаты алкоголь. Инцидент произошел в Сортавале, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сигнал о происшествии на пульте дежурного поступил из магазина, расположенного на Выборгском шоссе в Сортавале. Причем злоумышленник днем ранее вынес под полой куртки бутылку крепкого спиртного, но смог скрыться.

Одухотворенный таким везением 34-летний местный житель решил повторить маневр. Но его планам помешали сотрудники Росгвардии, задержавшие нарушителя. Позже его передали участковому уполномоченному. // Фото: Pixabay.com