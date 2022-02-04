Мужчина в Карелии решил побаловать себя форелью бесплатно и попался

В четверг, 3 февраля, в одном из магазинов Петрозаводска поймали нарушителя. Мужчина пытался вынести из торговой точки деликатес, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Магазин специализируется на продаже дорогой рыбы, ее-то и решил попробовать неизвестный. Он взял с прилавка форель, положил в пакет и пытался вынести, не оплатив.

Нарушителя остановили на выходе. Росгвардейцы задержали 53-летнего гражданина и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: Pixabay.com