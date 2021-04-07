Очередной этап строительства жилого комплекса «Курс» завершен

Давнее высказывание известного российского политика «Курс у нас один – правильный!» очень емко объясняет выбор людей, для которых жилой комплекс «Курс» от Баренц Групп является местом для счастливой жизни. В конце марта завершен предпоследний этап строительства комплекса.

Генеральный директор управляющей организации «ОнегоСтройСервис» Евгений Ефремов рассказал об особенностях обслуживания жилого комплекса такого уровня.

- «Это работа в режиме многозадачности 24 часа в сутки 7 дней в неделю». На данный момент отопление и горячее водоснабжение домов осуществляется от трех крышных газовых котельных, которые обслуживает компания «ОнегоГаз». Всего котельных будет четыре после завершения строительства.

В нашем ведении также находятся локальные очистные канализационные сооружения, которые требуют повышенного внимания в процессе эксплуатации. В одном из домов есть система пожарной сигнализации и дымоудаления.

Безопасность проживания обеспечивается масштабной системой видеонаблюдения и Ip- домофонами. Магнитный ключ с логотипом нашей компании собственники квартир всегда могут заказать в отделе слаботочных сетей.

За 17 лет работы мы научились качественно и за разумную стоимость оказывать услуги по обслуживанию всех видов инженерных систем. Поэтому стоимость обслуживания комплекса остается невысокой. Что касается непосредственно коммунальных услуг, то, благодаря единой квитанции и нашему собственному расчетному центру, собственники понимают, за что они платят и сколько. Надо отметить, что строительной компанией Баренц Групп полноценно реализован приборный учет в домах, то есть абсолютно для всех видов коммунальных услуг установлены индивидуальные счетчики. Задача собственников квартир и офисов - правильно и своевременно передавать показания при оплате.

Большое внимание при обслуживании комплекса уделяется уборке территории и еженедельной влажной уборке подъездов.

Совсем недавно в конференц-зале отеля Cosmos мы провели первое после ограничительных мер общее собрание жителей корпуса, который введен в эксплуатацию семь месяцев назад. Нам было интересно услышать замечания и пожелания жителей к нашей работе. Мы обсудили график включения/отключения отопления и много других вопросов. В некоторых подъездах дома зимой жители сами устанавливают большие новогодние елки. Есть даже стеллаж для обмена книгами.

Приятно наблюдать, как собственники принимают участие в жизни дома. В наших планах проведение субботников по уборке большого парка у дома и прибрежной полосы.

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