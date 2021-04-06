Компания «Век» предлагает большой выбор больших квартир

Как правило, при строительстве новых домов застройщиками закладывается квартирография, которая предполагает большое количество 1-но и 2-комнатных планировок, так как именно они пользуются повышенным спросом. Семейные же квартиры – штучный товар, особенно, 4-комнатные. Чтобы найти оптимальный вариант, подходящий для всей семьи, приходится потратить много времени.

В отличие от других строительная компания «Век» предлагает большой выбор именно 4-х комнатных квартир. Разные районы города, готовые и строящиеся, различные варианты планировок. Все предлагаемые квартиры имеют ряд преимуществ:

Разделение пространства на приватную и гостевую зоны. Когда кухня и гостиная располагаются с одной стороны от входа, а спальня и комнаты для детей – с другой. Такой подход позволяет рационально использовать пространство. За счет деления пространства на общее и личное, квартира становится более комфортной для каждого члена семьи.

Хороший сценарий: при входе отведено место для шкафа или под гардеробную нишу, а попасть в гостиную и кухню можно не проходя мимо спален.

Большое количество окон, которые выходят на разные стороны. За счет такого решения в квартире будет всегда светло, что особенно важно для нашего региона.

Многофункциональность пространства. Вы можете воплотить разнообразные дизайнерские идеи, самостоятельно принимать решения об использовании пространства исходя из ваших предпочтений. Например, кухня и гостиная могут быть отдельными помещениями или объединены в евро-формат.

Наличие двух санузлов, один из которых можно использовать как гостевой или сделать две отдельные ванные комнаты для детей и родителей.

Продуманные места для хранения, что дает еще больше свободного пространства в комнатах. Также предусмотрены дополнительные кладовые помещения на первых и цокольных этажах.

Панорамное остекление балкона, которое преображает не только этот архитектурный элемент, но и всю комнату. Вы можете обыграть пространство для отдыха и наслаждаться потрясающими видами каждый день.

Все квартиры продаются с отделкой под чистовую. Силами застройщика также реализуются варианты отделки по желанию клиента.

Индивидуальные условия оплаты и скидки.

На данный момент компания «Век» предлагает готовые квартиры в жилых комплексах «Симфония» и «Жемчужина». Обе новостройки имеют закрытую территорию и подземный паркинг. Подробнее о них можно прочитать здесь:

Симфония

Жемчужина

В «Жемчужине» еще можно успеть купить 4-х комнатную квартиру площадью 118 кв.м. Такая планировка доступна на разных этажах в 16-ти этажной секции.

В «Симфонии» - на выбор 4-х комнатные квартиры площадью от 97 до 114 кв.м. Например, представленная планировка доступна со 2 по 5 этаж в 1-ом 15-ти этажном корпусе.

Более подробно о готовых квартирах смотрите в видеообзоре.

Строящиеся квартиры вы можете выбрать в жилом комплексе «Каскад» на Древлянке в одном из двух новых домов. Ближайший по сроку сдачи (№9) будет готов уже этим летом, а следующий (№10) – летом 2022 года. Концепция новостроек уникальна: закрытая благоустроенная территория и подземный паркинг. Больше таких домов в ЖК «Каскад» не будет!

Подробные условия о действующих акциях и консультации – в офисах продаж и по тел. 33-00-43. Ознакомиться с ценами и планировками всегда можно на сайте.

На правах рекламы. Подробная информация об условиях акции в офисах продаж. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Застройщик АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте нашдом.рф.