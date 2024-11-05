Очередной этап электрификации ж/д воодушевил жителей Карелии

На железнодорожной станции Свирь представители Октябрьской железной дороги ровно 20 лет назад устроили большой праздник. Повод повеселиться был хороший: открылось движение электропоездов на участке Лодейное поле – Свирь. В будущем году электротяга придет и в Петрозаводск, обещали железнодорожники.

За три года до этого станция Свирь представляла из себя пару маленьких домиков с небольшим залом ожидания. К 2004 году появился современный комплекс: новое депо, котельные, дом отдыха локомотивных бригад и пост управления. Дежурным по станции работы прибавилось. В Свири стало можно принимать одновременно пять больших составов. Реконструкция станции обошлась компании РЖД в 6,5 миллиардов рублей. Сотрудники железной дороги считали, что вложить эти деньги в этот транспортный узел было необходимо.

«Эта станция мощная, развитая. На 120 вагонов. Это позволяет два состава объединять в один. И водить одним локомотивом. То есть это практическая экономия», - сообщил Геннадий Верховых, заместитель начальника Октябрьской железной дороги.

На торжественном митинге строителям станции вручили памятные знаки, медали, грамоты. Реконструкция шла два года. Заново пришлось строить железнодорожные пути.

«Сейчас электровозы переменного тока идут от Мурманска до Медгоры. Когда будет запущена эта станция, будет построено 200 километров «электрички», то электровоз пойдет от Мурманска до Свири – более тысячи километров»,

- отметил Геннадий Верховых.

Состоялась в тот день символическая встреча электровоза с юга и тепловоза с севера. Это вызвало неподдельную радость у работников РЖД.

«Более экологичный вид тяги, род тока, это плюсы в экономике дороги и озеленения в целом», - заявил Андрей Кузменков, начальник Петрозаводского отделения ОЖД. Также он сообщил, что при переходе на электротягу вредные выбросы сократятся почти на 40 тонн в год на каждом километре дороги. А уже в 2005 году электропоезда станут ходить до Петрозаводска и далее, на Север. Это было закреплено в соглашении между ОЖД и правительством Карелии.

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«Впечатления от Ла-Рошель» Так назвали выставку, открывшуюся в художественной галерее «Дом куклы» (которая, по приятному совпадению, расположена на набережной, носящей имя Ла-Рошель). В экспозицию вошли работы петрозаводских художников, которые успели посетить Францию.

Вернисаж начался с показа костюмов модельера Ирины Порошиной. Поскольку Ла-Рошель – это небольшой город на берегу Атлантического океана, впечатление от поездок туда Ирина воплотила в «морском», старинном стиле одежды, несколько напоминавшем форму петровской эпохи.

На выставке были представлены фотографии Николая Егорова, заведующего кафедрой французского языка в педагогическом университете Карелии. В основном это были снимки 5-7-летней давности. Рядом с ними повесили фотографии старого города. А в керамике художника Александра Белоусова явно доминировала «рыбная» тема: «Кто-то из великих сказал: скажи мне, какая кухня, и я скажу, какая будет у страны культура. Культура во всем: в самом высоком смысле, и заканчивая обычным семейным ужином».

По словам художниц Виктории Зориной и Любови Малиновской, самое большое впечатление во Франции на них произвели люди, живущие в Ла-Рошель. «Мы были совершенно очарованы оказанным нам приемом, - сказала Виктория Зорина. – Очарованы людьми, которые оказали нам свое гостеприимство. Мы чувствовали себя как дома!»

Пришел на открытие выставки и почетный гражданин, когда-то возглавлявший Петрозаводск, Павел Сепсяков. Он появился там неслучайно. Ведь именно он во времена холодной войны стоял у истоков установления побратимских связей между нашими городами. Он рассказал о том периоде: «Был удивлен, поражен и обрадован, что этот город на берегу моря. И если ехать в Ла-Рошель, то надо проехать Париж и большинство Франции. Мы смогли познакомиться с Францией напрямую!» Посмотреть на выставке можно было не только на впечатления петрозаводчан, но и на работы французских художников.

Таким было 5 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.