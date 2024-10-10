10 октября 2024, 14:29
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
Южнокорейская писательница получила Нобелевскую премию
Нобелевскую премию по литературе за 2024 год получила южнокорейская писательница Хан Ган. Об этом сообщает Нобелевский комитет.
В сообщении комитета говорится, что премия присуждена писательнице «за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни».
Международным прорывом для Хан Ган называется ее роман «Вегетарианка». // Фото: unsplash.com / Alexei Maridashvili