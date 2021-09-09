Обучение блогеров-наблюдателей началось в Карелии

Чтобы все желающие могли следить за ходом трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы, Заксобрания Карелии и Петросовета практически в режиме реального времени, на избирательных участках будут работать блогеры-наблюдатели. Это люди, которые ведут свои каналы в соцсетях и мессенджерах и включены республиканской Общественной Палатой в число официальных наблюдателей.

Чтобы избежать нарушение выборного законодательства Общественная палата Карелии провела обучение группы общественных блогеров-наблюдателей. В процесс голосования вмешиваться им запрещено, зато они должны досконально фиксировать все происходящее, а затем рассказывать об этом всему миру.

«Мы используем свои социальные сети для открытости этих выборов, фиксируем все происходящее. Таким образом, формируется новая культура открытости, культура легитимности с использованием современных инструментов»

– рассказала председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова.

Обучение блогеров-наблюдателей провел член Общественной палаты Анатолий Цыганков, который отработал в качестве журналиста ни одну избирательную компанию. Он представил методику работы наблюдателей-блогеров. Рассмотрел регламент деятельности наблюдателя на участке для голосования, особенности его коммуникации с членами избиркомов, форму подачи контента, взаимодействие с другими участниками наблюдения и так далее.

В обучающем занятии приняли участие около четырех десятков человек. Остальным блогерам-наблюдателям – а их будет около сотни – будут разосланы методические рекомендации по ведению «Дневника наблюдателя».

Добавим, что вместе с представителями Общественной палаты, Общественного штаба и представителями Центральной избирательной комиссии блогерам-наблюдателям предстоит принимать участие в разрешении спорных ситуаций, если такие появятся в ходе трехдневного голосования.

«Если на каком-то участке возникнет конфликт, блогеры будут привлекаться к его расследованию. Вместе с группой мониторинга они отправятся на место происшествия и смогут вести оттуда трансляцию»

– пояснил Анатолий Цыганков.

Напомним, выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания Карелии и Петросовета пройдут в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября 2021 года.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова.