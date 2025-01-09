Обстановка на дорогах в Карелии останется сложной

В Карелии сегодня облачно. Днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6, -11°С, местами до -17°С.

В Петрозаводске также облачно. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -8, -10°С. Атмосферное давление будет расти. // Фото: topntp26 / Freepik