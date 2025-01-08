Снег, гололедица, снежный накат: прогноз погоды на завтра, 9 января

В Карелии завтра облачно. Ночью снег, местами сильный, завтра днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°С, на севере местами до -20°С, днем -6,-11°С, местами до -17°С.

В Петрозаводске также облачно. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -10, -12°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет расти.

Для тех, кто выезжает на работу в Санкт-Петербург: на трассе Кола в сторону Питера дорожная обстановка непростая. В районе Лодейного Поля идет снег, который к вечеру перерастет в сильный снегопад и лишь к утру прекратится.

В Санкт-Петербурге уже сейчас сильный снег при нулевой температуре. Прекращение снегопада прогнозируется к 4 часам утра. // Фото: wirestock / Freepik