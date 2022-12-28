Общественную безопасность на Новый год обеспечат десятки росгвардейцев

Более 70 сотрудников Росгвардии совместно с подразделениями полиции будут обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь и в Рождество, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы будут работать в усиленном режиме. Наряды вневедомственной охраны проведут дежурства в местах проведения праздничных мероприятий для безопасности и спокойствия жителей и гостей республики»,

- говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Илвес» обследуют объекты и площадки массового пребывания и места богослужений с целью обеспечения антитеррористической безопасности. // Фото: 10.rosguard.gov.ru.