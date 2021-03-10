10 марта 2021, 07:55
«Отцы Карелии» сняли отличный ролик о пешеходах
В коротком видео без излишнего морализаторства рассказывается о безопасности дорожного движения
Отличное, веселое и полезное видео сняли в общественном движении «Отцы Карелии». Коротенький сюжет о пешеходах на улице стилизован под известную и очень популярную в свое время передачу о животных.
Помимо именно полезности следует отметить отличную озвучку, бодрый, без провисания, сюжет и прекрасную игру «актера».
Сценарий и актёрская игра – Дмитрий Лунин. Операторская работа – Макс Нечаев. Монтаж – Юрий Абрамов и Дмитрий Лунин.
Фото - скриншот видео.