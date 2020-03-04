Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля.

Поправки в Конституцию России после их доработки направлены для рассмотрения в Госдуму. Второе чтение законопроекта состоится 10 марта. Практически все наиболее значимые предложения, озвученные на заседании рабочей группы, вошли в обновлённую редакцию Основного закона страны. Предлагается закрепить дополнительные социальные гарантии граждан, в частности, установить нормы об обязательном социальном страховании, адресной социальной поддержке граждан, ежегодной индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда не сможет быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в стране.

Включены в текст Конституции поправки укрепляющие суверенитет России. Предлагается добавить в Основной закон запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий России, равно как и призывы к отчуждению. Запрет этот распространяется не только на граждан России, но и на граждан других стран, находящихся на территории России. Это очень существенное конституционное уточнение. В случае принятия данной нормы попытки, скажем, Запада оспаривать принадлежность Крыма России будут расцениваться как покушение на национальный суверенитет нашей страны. Отчуждение территорий России не допускается и потому желание зарубежных политиков заговаривать на подобные темы будут не просто бессмысленными, но и противозаконными. Если граждане России согласны с этим, то им следует за это проголосовать.

Как и за ещё одну норму, содержание которой разделяется всеми нормальными людьми в России. Путин предлагает закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Эта норма подтверждает традиционные ценности, характерные для нашей страны, и препятствует распространению в России разрушительных антисемейных установок стран Запада.

В Конституции предлагается зафиксировать, что русский народ является государствообразующим, а государственным языком является русский. Также поправкой предполагается внести в Конституцию понятия «бог». В таком упоминании нет никакого покушения на свободу совести, каждый человек сам для себя решает, каким богам ему молиться или вообще не делать этого (Россия остаётся светским государством, что также фиксируется в Конституции), а лишь устанавливается отсылка к тысячелетней истории России, сознание жителей которой формировалось на основе религиозно - культурных ценностей и каждое новое поколение граждан России сохраняло память о своих предках, воспринимая от них идеалы и веру в бога.

Для большинства граждан именно эти поправки в Конституции важны. И если конституционные поправки будут ими услышаны, то нет сомнения, что люди примут участие в голосовании и поддержат предложения президента В. Путина. Надо помнить, что вступят они в силу при поддержке поправок более чем 50 процентами участников голосования. Так что голос каждого жителя России важен.

Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля.

Анатолий Цыганков,

заместитель председателя Общественной палаты Республики Карелия,

Председатель Общественного совета при ЦИК Карелии, кандидат исторических наук