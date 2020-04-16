Образовательные учреждения задолжали более 2,5 миллионов за коммуналку

Общеобразовательные учреждения в Кемском районе накопили долг за коммунальные услуги по тепловой энергии. По сообщению прокуратуры, общая сумма долга превысила 2,5 миллиона рублей.

В надзорном органе отметили, что наличие долга указывало на ненадлежащую реализацию полномочий по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений со стороны учредителя, то есть местной администрации.

Прокурор внес главе администрации Кемского района представление с требованием устранить нарушения. Результатом стало объявленное начальнику районного финансового управления замечание. Администрация также погасила задолженность общеобразовательных учреждений.