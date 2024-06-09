Обнаружено способное прожить до 15 тысяч лет существо

В Тихом океане найдено живое существо, способное прожить до 15 тысяч лет. Об этом сообщает журнал Phys.

В ходе глубоководных исследований ученые обнаружили чашеобразную стеклянную губку. Они выяснили, что это существо может жить невероятно долго. Губка стала рекордсменом по продолжительности жизни на Земле.

Шведский ученый Томас Дальгрен резюмировал, что жизнь в глубинах океана до сих пор остается слабо изученной. Специалист предположил, что лишь один из десяти живущих там организмов описан наукой. // Фото: unsplash.com / John Towner