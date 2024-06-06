Молодая российская туристка внезапно умерла на отдыхе в Турции

В Турции внезапно умерла российская туристка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, 39-летняя россиянка отдыхала в Алании. Ее нашли в номере отеля, женщина не подавала признаков жизни. На место были вызваны полицейские и врачи.

Медикам не удалось спасти нашу соотечественницу. Ее тело было направлено в морг для установления причины смерти. Начато расследование случившегося. // Фото: unsplash.com / Meric Dagli