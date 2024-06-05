НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

5 июня в Балтийском море начались учения НАТО Baltic Operations 2024 (BALTOPS). В Литве их назвали крупнейшими по масштабу из когда-либо проводившихся в Балтийском море.

В маневрах примут участие около девяти тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран альянса. В учениях впервые после вступления в НАТО примет участие Швеция.

По сообщению пресс-службы Вооруженных сил (ВС) Литвы, в ходе учений будут осуществлены высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная борьба, противовоздушная оборона, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие операции.

Учения организуются Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США. // фото unsplash.com/ Marek Studzinski