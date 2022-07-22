Обманувшего пенсионеров на миллионы рублей курьера задержали в Карелии

Больше миллиона рублей отдала мошенникам 91-летняя жительница Петрозаводска. Бабушке рассказали, что ее дочь якобы устроила ДТП, деньги нужны, чтобы освободить ее от наказания. К пенсионерке приехал курьер, впоследствии выяснилось, что он участвовал в обмане еще нескольких пожилых людей.

В полицию стали поступать заявления об аналогичных случаях мошенничества. Оказалось, в преступной схеме участвовал один и тот же 31-летний житель Петрозаводска. Его задержали полицейские и бойцы СОБР.

По предварительным данным, мужчина забрал у шести пенсионеров более 2,5 миллиона рублей. Двое горожан вовремя поняли, что общаются с аферистами, и сохранили сбережения.

Подозреваемый признался, что нашел в одном из мессенджеров объявление о такой незаконной подработке. Часть денег оставлял себе, остальные переводил неизвестными на указанные банковские счета.

Нелегальный заработок мужчина тратил на отдых в увеселительных заведениях, интернет-игры. Себя он преступником не считал – лишь курьером. Тем не менее, именно он стал фигурантом 6 уголовных дел. // Фото, видео: МВД Карелии