Огромную мину нашли рядом с пристанью на Валааме

В Ладожском озере рядом с островом Валаам была обнаружена 900-килограммовая донная мина диаметром один метр. Об этом сообщает государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Мина была найдена прямо рядом с валаамской пристанью на глубине два метра. На место ее обнаружения отправились саперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Мину подняли из озера с помощью специальной техники и переместят на болото, где она будет уничтожена в соответствии с правилами безопасности. По технике безопасности такие снаряды нельзя уничтожать рядом с населенными пунктами.

Технику для поднятия мины - кран и трактор - предоставили местные жители.

На месте происшествия помимо саперов работают представители МВД и МЧС. Фото госкомитета по ОЖ и БН