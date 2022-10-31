Обман жителей Карелии при покупках онлайн стал массовым

Мошенники отлично научились вводить в заблуждение доверчивых покупателей на популярных онлайн-площадках. За сутки в полицию обратились несколько пострадавших, сообщили в МВД Карелии.

Так, недавно ставший совершеннолетним петрозаводчанин нашел в соцсети одежду по хорошей цене. Он перевел продавцу шесть тысяч рублей в счет оплаты и был тут же заблокирован. Деньги подростку никто, естественно, не вернул.

Одежду искала в Сети и школьница из Сегежи. Нашла куртку на популярной электронной площадке и воспользовалась ссылкой продавца, которую тот прислал в СМС. На сайте нужно было ввести данные банковской карты, девочка это сделала. У нее списали 5 900 рублей.

Житель Сортавалы был обманут на другом известном интернет-ресурсе объявлений. Он покупал оперативную память для компьютера и перевел четыре тысячи рублей. Продавец после этого исчез. // Фото: pxhere.com