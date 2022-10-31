Молодой человек выложил в соцсеть интимные фото экс-подруги и пожалел

Петрозаводчанин опубликовал «ВКонтакте» интимные фотографии своей бывшей возлюбленной и попал под уголовную статью. По информации прокуратуры, голые снимки могли успеть посмотреть 4000 тысячи пользователей.

26-летний житель столицы Карелии стал фигурантом уголовного дела о нарушении тайны частной жизни.

Предварительно удалось установить, что молодой человек и жертва состояли в отношениях, но, когда случился разрыв, парень решил отомстить.

«Обвиняемый на почве ревности к своей бывшей возлюбленной, желая отомстить ей за прекращение отношений, разместил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» ее фотоизображения, в том числе в обнаженном виде, позволяющие отождествить ее личность, тем самым распространив сведения о ее частной жизни»,

- прокомментировали в надзорном ведомстве.

Сейчас фотографии удалены. Уголовное дело направили в суд. Молодому человеку такая месть может обойтись дорого. Наказание за уголовное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы. (фото unsplash.com, Skyler King)