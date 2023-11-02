Облившегося кипятком младенца спасают в Петербурге

В Санкт-Петербурге восьмимесячная девочка госпитализирована после получения серьезных ожогов. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, малышка из Москвы приехала вместе с мамой в гости к родственникам. Во время чаепития она сидела на руках у матери, и та по неосторожности опрокинула кружку с горячим чаем.

Младенца увезли на скорой в больницу. У девочки были диагностированы ожоги второй и третьей степени на площади 10% тела. Маленькую пациентку поместили в реанимацию. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev