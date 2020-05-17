Облачно и небольшой дождь: что ждать от природы в понедельник, 18 мая

В понедельник, 18 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1 до +3, днем от +6 до +8.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, северный, на юге юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +4, -1, при прояснениях до -4, днем +6, +11.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать в Карелии с 16 по 20 мая. Долгосрочный прогноз на ближайшие дни читайте здесь.