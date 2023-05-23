Обезглавленное тело молодого человека нашли в Ленобласти

В городе Тихвин в Ленинградской области на железной дороге было обнаружено обезглавленное тело 20-летнего мужчины. Об этом сообщает 47news.

Страшная находка была сделана днем 22 мая под путепроводом. Отмечается, что лежащего на путях человека заметил машинист поезда. Рассматривается версия, по которой парня сбил состав, следовавший в этом месте ранее.

Следователи считают, что гибель молодого человека, вероятно, не носит криминальный характер. При погибшем нашли его личные вещи - банковскую карту, цепочку и прочее.

Как отмечает издание, парень отслужил в армии и работал на вагоностроительном заводе. Проблем с психикой не имел. По данным источника, молодой человек встречался с женщиной, у которой был ребенок от предыдущих отношений, и собирался на ней жениться, но якобы не встретил понимания в собственной семье. Отмечается, что предыдущий парень этой девушки тоже трагически погиб.

Издание также подчеркивает, что путепровод, около которого произошло ЧП, пользуется в Тихвине дурной славой. Ранее там уже случались происшествия. // Фото: unsplash.com